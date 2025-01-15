Bursa’da uyuşturucu fabrikası çökertildi

Kaynak: İHA
Bursa’da uyuşturucu fabrikası çökertildi

Bursa'da uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonlarda şafak vakti 3 katlı eve yapılan baskında bin 500 kök kenevir ele geçirildi, 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonlar aralıksız sürüyor. Şafak vakti 3 katlı eve yapılan baskında toplamda bin 500 kök kenevir ele geçirilirken, 5 şüpheli de gözaltına alındı.

uyusturucu1.jpgİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek olarak, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

3 KATLI BİNA UYUŞTURUCU FABRİKASINA ÇEVRİLDİ

uyusturucu2.jpgSon olarak yapılan operasyonda 3 katlı binada uyuşturucu imal edildiği bilgisini alan ekipler, 3 katlı binaya şafak vakti operasyon düzenledi. 3 katlı eve giren ekipler, her odada ayrı klima olan ve ultraviyole ışıklar ile özel saksılarda yetiştirilen bin 500 kök keneviri ele geçirdi. Yapılan operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada, saksılara ekili vaziyette özel donanım ile sera haline getirilmiş alanda 7 adet ısı ölçer termostat, 8 adet klima, 1 adet nemlendirici, özel ışıklandırma, 6 adet vantilatör, 17 adet havalandırma motoru, 1 adet hava kompresörü, 10 adet havalandırma filtresi, 1 adet ilaç pompası, 185 adet fan ekipmanlarla yetiştirilen 1500 kök hint keneviri, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 70 bin 800 lira nakit para ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 5 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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