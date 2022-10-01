﻿Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen zanlı hiç tanımadığı genci sebepsiz yere bıçakladı

İHA’da yer alan habere göre, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi öğrencisi Yasin Çeçen, okul çıkışı babası Ahmet Çeçen’in işlettiği börek dükkanına yardım etmek için gitti. Bir süre dükkanın önünde esnaf komşusuyla oturan 20 yaşındaki Yasin Çeçen, bir anda hiç tanımadığı Ziya Karatepe’nin (28) bıçaklı saldırısına uğradı. Sırtından ve kolundan bıçaklanan Çeçen ve komşusu, panikle kaçmaya başladı. "Seni unutmadım" diye saldırıp bir süre tehditler savuran Karatepe, dükkandan çıkan baba Ahmet Çeçen’i görünce bölgeden koşarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

“ÇELİK YELEK Mİ GİYELİM?”

Can güvenliklerinin olmadığını belirten Mustafa Aksu, “Burada Yasin ile birlikte oturup sohbet ediyorduk. Daha sonra elinde bıçakla biri koşarak yanımıza gelip bıçak savurdu. Olayın şokuyla aniden kaçmaya başladık. Yasin’in yaralandığını görünce hemen sağlık görevlilerine haber verdik. Bıçaklayan şahıs burada daha öncede 4 kişi sebepsiz yere bıçakladığını duymuştuk. Bu kişiden korunmak için çelik yelek mi gezmemiz lazım” dedi.

Zanlının hak ettiği cezayı almasını isteyen baba Ahmet Çeçen, “İçeride çalışıyordum. Dışarıdan sesler gelmeye başlayınca hemen kapının önüne çıktım. Oğlumun yaralandığını gördüm. Sonrasında saldırganı kaçtığını görünce bir süre arkasından koştum fakat yakalayamadım. Durumu polise bildirdik. Bu saldırganın ilk vukuatı olmadığını duyduk. Gereken cezayı almasını istiyoruz” diye konuştu

Hiç tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan Yasin Çeçen ise, “Babama akşamları yardıma gidiyorum. Bir süre dükkanın önünde yan taraftaki komşumuzla oturdum. Aniden biri koşarak üzerimize geldi. Ne olduğunu anlayamadan bana bıçak savurdu. Bıçak darbelerinden biri kolumu savurdu diğeri ise sırtıma geldi. Sonrasında kendisini tanımama rağmen "seni unutmadım" diyerek tehditler savurdu. Neyse ki hafif yaralandım. Bu kişinin sebepsiz yere bıçakladığı 5. Kişinin ben olduğunu öğrendim. Bu kişilerin ceza alması için birinin ölmesi mi gerekiyor?” ifadelerini kullandı.

PANDEMİ GEREKÇESİYLE TAHLİYE EDİLMİŞ

Polis, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen saldırganı gözaltına alırken, mahalleli şahsın gereken cezayı almasını istedi. Diğer yandan emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli serbest bırakılırken, daha önce pandemi şartları sebebiyle cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.