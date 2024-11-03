Bursa’da uyuşturucuya darbe: Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa’da uyuşturucuya darbe: Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Bursa Mudanya'da narkotik ekipleri tarafından 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde narkotik ekiplerince 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mudanya Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli T.Ö. ve Y.A.'nın adreslerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda satışa hazır paketler halinde 3,68 gram metamfetamin, 1.45 gram esrar ve 25.17 gram eroin ele geçirilirken, 20 adet 9 mm fişek, uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 100 dolar ile beraber bin 860 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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