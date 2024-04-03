Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 64 şüpheli yakalandı, 10'u tutuklandı

Kaynak: AA
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 64 şüpheli yakalandı, 10'u tutuklandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı, 10'u tutuklandı.

Mart ayı boyunca uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik yapılan operasyonlarda 64 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda toplam 560 gram uyuşturucu madde, 140 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 60 bin liraya el konuldu.

Uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.S, A.P, D.B, H.E, İ.G, B.B, E.G, B.Y, Y.Ü. ve B.Ü. isimli şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Son Haberler
Esenyurt'ta MHP bayraklı evi taşladılar. Van'daki mazbata krizini protesto ettiler Gündem
Esenyurt'ta MHP bayraklı evi taşladılar. Van'daki mazbata krizini protesto ettiler
Slovakya'da binlerce kişi hükümet karşıtı protesto düzenledi Dünya
Slovakya'da binlerce kişi hükümet karşıtı protesto düzenledi
Irak'ta korkunç kaza: Kontrolden çıkan kamyon, öğrencilerin arasına daldı! Video
Irak'ta korkunç kaza: Kontrolden çıkan kamyon, öğrencilerin arasına daldı!
İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, eylülde seçim çağrısında bulundu Dünya
İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, eylülde seçim çağrısında bulundu
ABD'de şiddetli fırtına: Texas'a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Video
ABD'de şiddetli fırtına: Texas'a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Galatasaray'dan gümbür gümbür Ali Koç tepkisi Spor
Galatasaray'dan gümbür gümbür Ali Koç tepkisi