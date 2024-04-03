Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 64 şüpheli yakalandı, 10'u tutuklandı

Mart ayı boyunca uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik yapılan operasyonlarda 64 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda toplam 560 gram uyuşturucu madde, 140 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 60 bin liraya el konuldu.

Uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.S, A.P, D.B, H.E, İ.G, B.B, E.G, B.Y, Y.Ü. ve B.Ü. isimli şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.