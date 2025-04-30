Bursa’da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa’da uyuşturucu tacirlerine dev operasyon! 600 personelle şafak vakti düzenlenen baskınlarda 5 kg uyuşturucu, silah ve 180 bin TL ele geçirildi. 41 şüpheli yakalandı, nefes kesen anlar kamerada.

Bursa'da uyuşturucu tacirlerine yönelik harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, özel harekât, çevik kuvvet, dedektör köpekler, İHA'lar ve 100 ekiple toplam 600 personelin katılımıyla operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 5 kilonun üzerinde uyuşturucu madde, uyarıcı madde ve silah ele geçirilirken, 41 şüpheli ise baskında yakalandı.

Bursa'da uyuşturucu tacirlerine yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, özel harekât, çevik kuvvet, dedektör köpekler, İHA'lar ve 100 ekiple toplam 600 personel katıldı. Şafak vakti yürütülen operasyonda kapılar koçbaşlarıyla kırıldı. Ekiplerin eş zamanlı baskın yaptığı adreslerde ve arama yapılan tırlarda, 2 kilo 700 gram kokain, bin 500 kök Hint keneviri bitkisi, 30 bin adet ecstasy hap, 2 kilo 300 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 250 gram esrar, 160 adet sentetik ecza, 35 gram sentetik kannabinoid madde 41 şüpheliyle birlikte yakalandı. Ayrıca operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 180 bin TL nakit para da ele geçirildi.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyonda nefes kesen anlar ise kameraya anbean yansıdı.

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