Bursa’da üzerine şeker çuvalları düşen işçinin bacağı kırıldı

Olay, saat 16.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Yeniceköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir şeker fabrikasında meydana geldi.

İddiaya göre, şeker çuvallarını istifleyen Erkan B.’nin (40) üzerine 50'şer kiloluk şeker çuvalları devrildi ve işçinin bacağının üzerine düştü.

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Bacağı çuvalların altında kalarak acı içerisinde bağıran işçinin yardımına arkadaşları koştu. Erkan B.’nin ayağının üzerindeki çuvallar kaldırılırken ihbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan işçi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.