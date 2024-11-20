Bursa'da 'Uzun ekmek aldı' diye annesine kızdı! 113 gündür eve uğramıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da 'Uzun ekmek aldı' diye annesine kızdı! 113 gündür eve uğramıyor

Türkiye onu gözyaşları içinde oğlunu beklerken tanıdı. Zeliha nine, 113 gündür kayıp olan oğlunun bulunmasını istiyor. Devlet, yaşlı kadına sahip çıkarak huzurevine yerleştirdi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yıllar önce eşinden boşanan Zeliha Dalgın, oğlu Bülent Dalgın (44) ile beraber yaşamaya başladı. Bülent Dalgın, 3 Mayıs 2024'te annesi "uzun ekmek yerine yuvarlak ekmek aldı" diye kapıyı vurarak evi terk etti ve bir daha geri dönmedi. "Sabahına eve gelir" diye bazen kapı önünde, bazen de hiç uyumadan günlerce evinin balkonunda nöbet tutan yaşlı kadının göz pınarları ağlamaktan kurudu.

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Zaman geçtikçe oğlundan haber alamayan Zeliha Dalgın, televizyon programına çıkarak oğlunu aramaya başladı. Bu süreçte hayatını kendi başına idame ettirmeye çalışan Zeliha ninenin aldığı yaşlı aylığı ne evinin kirasına, ne pazarına ne de marketine yetti.

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Yaşadığı evi terk etmesi söylendikten sonra kayıp oğlunu ararken perişan olan talihsiz kadına devlet sahip çıktı. Bakıma muhtaçlığı üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Zeliha teyzeyi İnegöl Fatma Göztepe Huzurevi'ne yerleştirdi.

Bülent Dalgın'ın evi terk etmesinin ardından 113 gün geçti. Halen bir izine rastlanmayan Dalgın hakkında birçok kayıp ihbarı yapıldı. Bu süreçte TV programlarına bile çıkan yaşlı kadın, oğlundan bir haber alamadı.

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Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen oğlunun konusu açıldığında gözleri dolan Zeliha Dalgın, "Elimden geleni yaptım. Ama hastalandım. Devlet bana sahip çıktı. Allah razı olsun. Daha önce de İstanbul'da otururken böyle gitmişliği var, ara sıra esiyordu ama eve geri dönüyordu sonunda. Şimdi gelmedi. Oğlum bana sağ olduğunu söylesin, anne ben sağım desin bu bana yeter" dedi.

Oğlu kaybolduktan sonra kendini çok yıprattığını belirten yaşlı kadın, "Allah'tan devletim var. Beni çaresizliğimden çekip kurtardı. Bana burada çok iyi bakıyorlar, sağ olsunlar. Bir de oğlumdan haber alabilirsem daha ne isterim" diye konuştu.

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