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Yabancı uyruklu dilenci zabıtaya bıçak çekti

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilenci operasyonunda farklı miktarlarda para ele geçirirken, Orhangazi Caddesi'nde yanında çocukla dilenen yabancı uyruklu bir kişi ise zabıta ekiplerine bıçak çekti.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 07:31
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Bursa'da yabancı uyruklu dilenci zabıtaya bıçak çekti

Yabancı uyruklu dilenci zabıtaya bıçak çekti
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İHA'nın haberine göre, Gemlik Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ilçeye bir arabayla beraber geldikleri öğrenilen dilencilerin halkı istismar ederek topladıkları paralara el koyularak işlem yapıldı. 

Orhangazi Caddesinde yanında çocuklarıyla dilenen yabancı uyruklu kişi, ise zabıta ekiplerine bıçak çekti. Zanlı zabıta ekipleri tarafından etkisiz hale getirilirken, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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