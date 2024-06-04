Bursa'da yangın

Kaynak: İHA
Bursa'da yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Çıkan yangında, 1’i çocuk 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Mesudiye Mahallesi Sakin Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında mahsur kalan 81 yaşındaki Şerife Ş., 41 yaşındaki Gülay A.ve 4 yaşındaki Aras A. kurtarılırken, yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren yoğun çalışmaları sonrasında kontrol altına alındı. Çıkan yangında ev kullanılamayacak duruma gelirken, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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