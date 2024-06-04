Bursa'da yangın

Mesudiye Mahallesi Sakin Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında mahsur kalan 81 yaşındaki Şerife Ş., 41 yaşındaki Gülay A.ve 4 yaşındaki Aras A. kurtarılırken, yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren yoğun çalışmaları sonrasında kontrol altına alındı. Çıkan yangında ev kullanılamayacak duruma gelirken, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.