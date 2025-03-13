Bursa'da yangın'

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saat süren müdahale ile söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Ortaköy Mahallesi mevkisindeki çalılık alandı çıktı. Bölgede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan çalılık yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin yükseldiği gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, 50 dönümlük alan etkilenirken, çıkış nedeni araştırılıyor.