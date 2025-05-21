Bursa’da yangın! Öğrencilerin motosikletleri küle döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Bursa Mustafakemalpaşa’da mesleki eğitim merkezinin bahçesinde park halindeki 6 motosiklet yangında kül oldu. İtfaiye alevleri söndürdü, yangının nedeni araştırılıyor. Çam ağaçları da zarar gördü.

Mustafakemalpaşa ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde, mesleki eğitim merkezinin bahçesinde motosikletlerin park edildiği alanda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi görevliler yangın tüpleriyle yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında, bahçedeki çam ağaçları zarar görürken, 6 motosiklet kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa’da korkunç yangın! Öğrencilerin motosikletleri küle döndü

Bursa’da korkunç yangın! Öğrencilerin motosikletleri küle döndü

Bursa’da korkunç yangın! Öğrencilerin motosikletleri küle döndü

Bursa’da korkunç yangın! Öğrencilerin motosikletleri küle döndü

Bursa’da korkunç yangın! Öğrencilerin motosikletleri küle döndü

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