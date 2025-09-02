Bursa’da yangın paniği: Anneanne torununu alevlerden böyle kurtardı

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 19.20 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Özgül Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında dairede mahsur kalan Neriman G. ve 7 yaşındaki torunu Sümeyye G. dumandan etkilendi.

Yangını fark eden çevredekiler durumu ekiplere bildirirken, anneanne büyük bir panik içerisinde torununu pencereden aşağıda bekleyen vatandaşların üzerine bıraktı. Küçük çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından havada yakalanarak yara almadan kurtarıldı. Ardından kendisini de aşağıya bırakan anneanne, kalabalığın yardımıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen anneanne ve torunu ambulansla Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.