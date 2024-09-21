Bursa’da yangın paniği: Gökyüzü dumanlar ile kaplandı

Kaynak: İHA
Bursa’da yangın paniği: Gökyüzü dumanlar ile kaplandı

Bursa'da otluk alanda başlayan yangın, atıl vaziyette bekleyen kauçuklara sıçraması sonrası büyüdü.

Bursa'da otluk alanda başlayan yangın, atıl vaziyette bekleyen kauçuklara sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Siyah dumanlar şehrin bir çok noktasından görülürken, yangının söndürülmesiyle herkes rahat bir nefes aldı. Kauçukları gelişigüzel bırakan kişilere işlem yapılıp yapılmadığı ise merak konusu oldu.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Gökçeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, atıl vaziyette bulunan kauçuklara sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kauçuk malzemelerin yanması nedeniyle gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, kauçukları gelişigüzel bırakan ve kentin havasını kirleten kişi ya da kişiler hakkında ne işlem yapıldığı merak konusu oldu.

Bursa’da yangın paniği: Gökyüzü dumanlar ile kaplandı

Bursa’da yangın paniği: Gökyüzü dumanlar ile kaplandı

Bursa’da yangın paniği: Gökyüzü dumanlar ile kaplandı

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