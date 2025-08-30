Bursa’da ‘Yaren’ leylek şaşırttı! Bu yıl erken veda etti: Gidişi sosyal medyada yankı uyandırdı

Bu yıl geldi gelmedi diye kamuoyunda yankı uyandıran ‘Yaren’ leylek 14. Kez göçten geldi. Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı adem yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesi milyonların gönlüne taht kurmuştu.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu eşsiz dostluk hikayesiyle milyonların gönlünde taht kuran Yaren leylek, bu yıl göç yolculuğuna erken çıktı. Her yıl mart ayında Eskikaraağaç Leylek Köyü’ne gelen ve yazı burada geçiren Yaren, bu yıl eylül ayını beklemeden sessizce ayrıldı.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yaren’in gidişini duyurdu. Tüydeş, “Martta gelişini saat saat beklediğimiz Yaren’imiz dünden beri ortalıkta gözükmüyor. Bu yıl eylülü beklemeden gitti. Adem Amca dünden beri belki gelir diye beklemiş ama bugün de hiç gözükmeyince gittiklerinden emin olduk. Yolları açık olsun” ifadelerini kullandı.

Yaren leylek, bu yıl 14. kez göçten dönerek Eskikaraağaç’taki yuvasına konmuştu. Her sabah balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konarak göle açılan Yaren, bölge halkı ve doğaseverler için bir simge haline gelmişti. Göç yolculuğuna erken çıkması, sevenlerinde hüzün yarattı.

Yaren’in bahar aylarında yeniden dönmesi bekleniyor. Bu eşsiz dostluk hikayesi, doğa ve insan arasındaki bağın en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yaşamaya devam ediyor.