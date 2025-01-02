Bursa’da yaşlı kadını oğlu olduğunu ikna ettiler: 1 milyon 200 bin lirasını dolandırdılar

Düzenleme: Kaynak: AA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yaşlı bir kadını telefonla arayarak oğlu olduğunu söyleyip dolandıran iki kişi İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların kadından 21 adet bilezik 17 adet cumhuriyet altını 30 bin lira ile 2 bin dolar aldıkları öğrenildi.

Osmangazi ilçesinde yaşayan S.Y'yi (72) telefonla arayıp kendisini "oğlu Suat" olarak tanıtan şüpheli, "Anne şarjım bitti, arkadaşımdan arıyorum, acil ödemem var, evde ne kadar para altın varsa eve göndereceğim kişiye teslim et" dedi.

Dolandırıcının sözlerine inanan S.Y, yaklaşık bir saat sonra kapıya gelen şüpheliye, 21 bilezik, 17 Cumhuriyet altını, 30 bin lira ve 2 bin doları teslim etti. Zanlıların aldığı paranın toplam 1 milyon 200 bin lira olduğu öğrenildi.

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Daha sonra dolandırıldığını anlayan S.Y, durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar ve güvenlik kamera kayıtları incelemelerinde, kadının evinden ziynet eşyalarını alanların U.E. ve H.P. olduğu tespit edildi.

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Yapılan araştırmalarda şüphelilerin İstanbul'da olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri yakaladı.

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Zanlıların araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 21 bilezik, 7 Cumhuriyet altını, 43 bin lira ele geçirildi.

İfadeleri alınmak üzere Bursa'ya getirilen şüphelilerin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

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