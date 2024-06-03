Bursa'da yeğenini çöp eve kilitleyen kadına 8 yıl hapis cezası

Aynı olayla ilgili yargılanan Acar’ın kızı Esra Zeynep A. ise 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası aldı.

Olay, Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Kamuran Pınar Acar'ın kiracısı olduğu dairenin kira borcunu ödememesi üzerine mahkeme, evin tahliyesine karar verdi. İcra ekipleri eve geldiklerinde çöp evle karşılaştı ve dairenin kapı kilidini değiştirdi. Ancak Kamuran Pınar Acar, çilingir yardımıyla eve girmeye devam etti ve polis tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Temizlik için eve gelen Nilüfer Belediyesi ekipleri, bir odanın kilitli olduğunu fark etti ve kapıyı açtıklarında baygın halde bir çocuk buldular. Çocuğun uzun süre odada kilitli tutulduğu, tuvalet ihtiyacını bile odada giderdiği tespit edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kamuran Pınar Acar, yeğenini alıkoyduğu iddiasıyla tutuklandı ve Cem Muhammet A., tedavisinin ardından Antalya’da annesiyle yaşamaya başladı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Acar, 'ihmali davranışla öldürmeye teşebbüs', 'çocuğa eziyet', 'çocuk kaçırma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 27 yıl hapis cezası istemiyle yargılandı.

Mahkeme, Kamuran Pınar Acar'ın 'ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan beraatine, 'eziyet' suçundan 7 yıl, 'cebir, tehdit ve hile kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 8 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Acar'ın kızı Esra Zeynep A. ise 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.