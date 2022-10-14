14 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yeleği kamyonete takılan kadın ağır yaralandı

Bursa'da yürürken yeleği kamyonete takılan kadın ağır yaralandı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 12:52
Takip Et

Bursa'da yeleği kamyonete takılan kadın ağır yaralandı

Yeleği kamyonete takılan kadın ağır yaralandı
+
Aa
-

Bursa'da yürürken yeleği kamyonetin kasasına takılan kadın ağır yaralandı.Olay, merkez Osmangazi İlçesi Alemdar Mahallesinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen kadın cadde üzerinde yürürken yeleği park halindeki kamyonetin kasasına takıldı.

Bu esnada kamyonet sürücü yanından geçen yayayı fark etmeyerek gaza basınca talihsiz kadın feci şekilde sürüklendi.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Polis ekipleri ise kazayla ilgili tahkikat başlattı.Hastaneye kaldırılan kadının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
1
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
2
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
3
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
4
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
5
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿Cezası yüzde 121 artacak: Ehliyeti olanlar dikkat
6
﻿Cezası yüzde 121 artacak: Ehliyeti olanlar dikkat
﻿Cezası yüzde 121 artacak: Ehliyeti olanlar dikkat
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
7
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
﻿Kayseri'de cemevi önünde bomba alarmı
﻿Kayseri'de cemevi önünde bomba alarmı
﻿Kayseri'de cemevi önünde bomba alarmı
﻿11 milyon liralık dolandırıcılık yapan çeteye polis baskını
﻿11 milyon liralık dolandırıcılık yapan çeteye polis baskını
﻿11 milyon liralık dolandırıcılık yapan çeteye polis baskını
﻿Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu yarın açılacak! 40 dakikalık mesafe 15 dakikaya inecek
﻿Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu yarın açılacak! 40 dakikalık mesafe 15 dakikaya inecek
﻿Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu yarın açılacak! 40 dakikalık mesafe 15 dakikaya inecek
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.