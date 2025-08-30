Bursa'da yeşil beyaz duvar! İkide iki yaptılar

Tarihinde Süper Lig şampiyonluğu bulunan ve yaşadığı kötü süreçlerin ardından alt liglere gerileyen Bursaspor, yeni sezonda 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele ediyor.
Bursaspor, ligin 2. haftasında Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda KCT 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya geldi.
"Kapalı gişe" oynanan karşılaşmayı 40 bini aşkın yeşil-beyazlı taraftar izledi.
Yeşil-beyazlı taraftarlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla karşılaşma öncesinde binlerce Türk bayrağı açtı.
Maçı, Bursaspor 1-0 kazandı. Galibiyeti getiren golü 19. dakikada Muhammet Demir attı.
Bursaspor, bu sonuçla ligde ikide iki yaparak puanını 6'ya yükseltti.