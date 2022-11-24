25 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bursa’da yok artık dedirten olay. Evin içinde kazı yaparken yakalandı

Bursa’da yok artık dedirten olay. Evin içinde kazı yaparken yakalandı

Bursa’nın İznik ilçesinde bir defineci kendi evinin içerisinde kaçak kazı yaparak tünel açtı. Yok artık denilen olayda acemi defineci jandarma tarafından yakalandı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 23:41
Takip Et

Bursa’da yok artık dedirten olay. Evin içinde kazı yaparken yakalandı

Bursa’da yok artık dedirten olay. Evin içinde kazı yaparken yakalandı
+
Aa
-

İznik’e bağlı Tacir Mahallesi’nde ikamet eden Osman T.’nin (52) evi içerisinde ve eklentisinde kültür varlığı bulmak maksadıyla izinsiz kazı yaptığının bilgisini alan İznik Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler takibe aldıkları eve operasyon düzenledi.

İçeri giren jandarma ekipleri evin salon kısmında serili halıların altında ve salonun duvar kısmında 2 metre derinlikte çukur ile karşılaştı.

Durum üzerine arama çalışması başlatan ekipler, 1 adet jeneratör, 1 adet delici matkap, 1 adet manivela, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 2 adet 25 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 1 adet keser, 5 adet delici kırıcı ucu, 2 adet maske ele geçirdi.

Öte yandan, evde yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
1
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
2
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
3
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Cem Küçük iktidara başkaldırdı: Son zammı açıklayıp iktidarı yalancılıkla suçladı
4
﻿Cem Küçük iktidara başkaldırdı: Son zammı açıklayıp iktidarı yalancılıkla suçladı
﻿Cem Küçük iktidara başkaldırdı: Son zammı açıklayıp iktidarı yalancılıkla suçladı
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
5
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Araç sahipleri dikkat... Benzine zam, motorine indirim geldi
6
﻿Araç sahipleri dikkat... Benzine zam, motorine indirim geldi
﻿Araç sahipleri dikkat... Benzine zam, motorine indirim geldi
﻿Fiyatlar nasıl değişecek? Resmi Gazete’de yayımlandı: Sıfır otomobilde matrah düzenlemesi erken geldi
7
﻿Fiyatlar nasıl değişecek? Resmi Gazete’de yayımlandı: Sıfır otomobilde matrah düzenlemesi erken geldi
﻿Fiyatlar nasıl değişecek? Resmi Gazete’de yayımlandı: Sıfır otomobilde matrah düzenlemesi erken geldi
﻿27 bin sözleşmeli hekimin açıktan ataması yapılacak
﻿27 bin sözleşmeli hekimin açıktan ataması yapılacak
﻿27 bin sözleşmeli hekimin açıktan ataması yapılacak
﻿Düzce’de okullar Cuma günü de tatil edildi
﻿Düzce’de okullar Cuma günü de tatil edildi
﻿Düzce’de okullar Cuma günü de tatil edildi
﻿Fransa’da savcılar 2017 ve 2022’deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyaları hakkında soruşturma başlattı
﻿Fransa’da savcılar 2017 ve 2022’deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyaları hakkında soruşturma başlattı
﻿Fransa’da savcılar 2017 ve 2022’deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyaları hakkında soruşturma başlattı
﻿Şehit Aybüke öğretmenin adı müzik sınıfında yaşayacak
﻿Şehit Aybüke öğretmenin adı müzik sınıfında yaşayacak
﻿Şehit Aybüke öğretmenin adı müzik sınıfında yaşayacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.