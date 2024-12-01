Bursa’da yol verme kavgasında trafik durdu, yumruklar konuştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa’da yol verme kavgasında trafik durdu, yumruklar konuştu

Bursa'da iki sürücü arasında çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüşünce taraflardan biri sürücü koltuğunda olan kamyon şoförünü darp etti.

Bursa'da iki sürücü arasında çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüşünce taraflardan biri sürücü koltuğunda olan kamyon şoförünü darp etti. Trafik durdu, cadde boks ringine döndü. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kamyon sürücüsü ile trafikte seyir eden otomobil sürücüsü sözlü tartışma yaşadı. Artan tansiyon sonrası otomobil sürücüsü ve araçtaki yakınları aşağı inip, trafiği durdurdu. Kamyon sürücüsü araç içinde darp eden tarafları, trafikteki diğer sürücüler güçlükle ayırırken, caddenin ringe döndüğü anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.

Bursa’da yol verme kavgasında trafik durdu, yumruklar konuştu

Bursa’da yol verme kavgasında trafik durdu, yumruklar konuştu

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