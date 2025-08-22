Bursa’da yolunu şaşıran martı acil servisi birbirine kattı! Uçarak içeri girdi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa’da bu kez acil servisin konuğu alışılmışın dışında bir canlı oldu. Martının ani ziyareti, hem hastane personelini hem de hastaları şaşkına çevirdi. Güvenlik görevlisi, martıyı yakalamak için hastane içinde adeta bir kovalamaca başlattı. Köşe bucak kaçan martı, zaman zaman koridorlarda hızla süzülerek görevlileri terletti.

Bursa'da bu kez "kanatlı" bir hasta acile başvurdu. Acil servisin kapısından içeri dalan martı, hastane koridorlarını adeta pist gibi kullanarak ortalığı birbirine kattı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acile giren martı, ortalığı birbirine kattı. Bir süre vatandaşların şaşkın bakışları arasında "acil uçuş" yapan martı, güvenlik görevlisini de epey terletti. Hastane içinde köşe bucak kaçan martı, sonunda yakalanınca "acil servisteki en hızlı vaka" olarak kayıtlara geçti.

Yaşanan renkli anlar, vatandaşların yüzünü güldürürken martı, güvenlik görevlisinin ellerinden yeniden özgürlüğe kanat çırptı.

aw522434-01.jpg

aw522434-02.jpg

aw522434-03.jpg

aw522434-04.jpg

aw522434-05.jpg

aw522434-06.jpg

