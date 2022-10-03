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Yük asansörü düştü. 1 ağır yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya Sanayinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda yük asansörü halatının kopması sonucu düştü, 1 işçi ağır yaralandı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 16:54
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Bursa'da yük asansörü düştü. 1 ağır yaralı

Yük asansörü düştü. 1 ağır yaralı
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İHA'nın haberine göre, olay Mahmudiye Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı mobilya imalathanesinde meydana geldi. İşçi Kemal Demirtaş (55), 4. kattaki mobilya malzemelerini yük asansörüne yükledi. 

Asansöre binen işçi, zemin kata inmeye başladığı sırada yük asansörü, halatının kopması sonucu zemine düştü. Asansör içinde düşen işçi ağır yaralandı. Yaralı işçi olay yerine sevk edilen 112 ve İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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