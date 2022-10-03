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Bursa'da yük asansörü düştü; 1 ağır yaralı

Bursa'da 4 katlı bir mobilya imalathanesinin yük asansörünün halatı koptu. Olayda halatın kopması sonucu asansör zemine düşerken, 1 işçi de ağır yaralandı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 16:04
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Bursa'da yük asansörünün halatı koptu: 1 işçi ağır yaralı

Bursa'da yük asansörü düştü; 1 ağır yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya Sanayinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda yük asansörü halatının kopması sonucu düştü, 1 işçi ağır yaralandı.

Olay Mahmudiye Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı mobilya imalathanesinde meydana geldi. 

İşçi Kemal Demirtaş (55), 4. Kattaki mobilya malzemelerini yük asansörüne yükledi. Asansöre binen işçi, zemin kata inmeye başladığı sırada yük asansörü, halatının kopması sonucu zemine düştü. Asansör içinde düşen işçi ağır yaralandı. Yaralı işçi olay yerine sevk edilen 112 ve İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


(Kaynak: İHA)

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