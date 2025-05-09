Bursa'da yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere halk freni: Polis, güvenlik önlemi aldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Gülvardar Sokak’ta modifiye araç tutkunları, her hafta sonu yüksek sesle müzik dinleyip, abartı egzozla tur atarken, bu durumdan rahatsız olan kişi, oturduğu sitedeki dairesinin balkonundan araçların üzerine hortumla su sıkarak tepki gösterdi.

O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürücüler tepkiye rağmen araçlarıyla sokakta gezmeye devam etti.

Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine, polis ekipleri Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi’ndeki sokakta güvenlik önlemi aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik, Yunus, Asayiş ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nilüfer Suç ve Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgede denetimlerini artırırken, sokağa giren ve çıkan araçlar kontrol edildi.

SOKAĞA PARK YASAĞI GETİRDİ

Polis ekipleri bölgedeki denetimlerini sürdürürken, sokağa park yasağı da getirildi. Çevre binalarda yaşayanların araçlarını park etmesine izin verilirken, yüksek sesle müzik dinleyen sürücülerin park etmelerini engellemek için yol kenarlarına da dubalar konuldu. Ekiplerin güvenlik önlemlerinin ardından sokak sessizliğe büründü