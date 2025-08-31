Bursa’da yürek burkan kaza

Kaynak: DHA
Bursa’da yürek burkan kaza

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, korkunç bir kaza meydana geldi. babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki Batu K., ağır yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki Batu K., ağır yaralandı.

babasinin-kullandigi-traktorun-altinda-k-889974-264366.jpg

Olay, saat 20.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Batu K., evinin önünden harekete geçen babası Ali K.’nın (26) kullandığı 16 KOG 26 plakalı traktörün önüne aniden atladı. Duramayan traktörün ön lastiği çocuğun üzerinden geçti. Kazada ağır yaralanan çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
İmamoğlu'ndan Sinop mitingine çağrı
İmamoğlu'ndan Sinop mitingine çağrı
Kiracısının ölümüne neden olan ev sahibinin evi yandı
Kiracısının ölümüne neden olan ev sahibinin evi yandı
'Boğaziçi Üniversitesi’ne eli silahlı bir katil nasıl girebiliyor?' İsmail Saymaz isyan etti
'Boğaziçi Üniversitesi’ne eli silahlı bir katil nasıl girebiliyor?' İsmail Saymaz isyan etti
Bursa’da yürek burkan kaza
Bursa’da yürek burkan kaza
Shiftdelete Kurucusu'nun Hakkı Alkan çalışanına saksı fırlattı
Shiftdelete Kurucusu'nun Hakkı Alkan çalışanına saksı fırlattı