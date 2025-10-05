Bursa'da Yuvalandırma Şenliği düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi, ilçe belediyeleri, ilçe kent konseyleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte anlamlı bir etkinliğe imza attı. Geçen yıl ilki yapılan Yuvalandırma Şenliği’nin ikincisi, "Satın alma, yuvam ol" sloganıyla Merinos Parkı’nda düzenlendi. İlçelerdeki barınaklardan getirilen kedi ve köpekler, şenlik kapsamında hayvanseverlerle buluşturuldu. Çocuklarıyla birlikte alana gelen vatandaşlar, hem can dostlarıyla vakit geçirme fırsatı buldu hem de keyifli anılar biriktirdi. Onlarca can dostu, şenlik sayesinde yeni yuvalarına kavuştu.

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, çocuklara hayvan sevgisini küçük yaşlardan itibaren aşılamanın önemine değindi. Can dostlarını seven çocuklarla daha duyarlı ve merhametli bir geleceğin temelinin atılabileceğini belirten Gazioğlu, “Soğuk kış günlerinde bir kap mama, sıcak bir yuva ve bir damla su, onların yaşamını değiştirecektir. Bir kentin medeniyet seviyesi, sahipsiz canlara gösterdiği şefkatle ölçülür. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in öncülüğünde can dostlarına daha iyi bir yaşam sunabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy da bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliğin her geçen sene daha da büyüyerek devam ettiğini ifade etti.

Hayvanseverlerin ilgisinin mutluluk verici olduğunu dile getiren Aksoy, programda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Yuvalandırma Şenliği’ne katılarak sahipsiz hayvanlarla ailece güzel bir gün geçirdiklerini belirten vatandaşlar, can dostların yeni yuvalarına kavuşmuş olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.