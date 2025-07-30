Bursa'daki 10 bin futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Bozbey, şu ana kadar 10 bin futbol sahası kadar alanın yangınlarda kül olduğunu açıklayarak "Bursa böyle bir faciayı uzun yıllar görmedi" ifadelerini kullandı.

HARMANCIK'TA 4 BİN 700 HEKTAR ALAN KAYBEDİLDİ

Bozbey, Gürsu'da 1370 hektar, Harmancık'ta ise yaklaşık 4 bin 700 hektar civarındaki alanın kaybedildiğini belirterek "Gürsu'da 1370 hektar alanımızı kaybettik. Harmancık'ta ise yaklaşık 4 bin 700 hektar civarındaki alanımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Bursa böyle bir faciayı uzun yıllar görmedi" dedi.

Merkez bölgesinde bir aracın şarampole yuvarlanması sonucu 3 çalışma arkadaşlarını kaybettiklerini anımsatan Bozbey, "Ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

ALEVLER BÖLGE BÖLGE YENİDEN YÜKSELİYOR

Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz'da başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle söndürme çalışmalarında ekiplere destek veriyor.

Zaman zaman alevlerin yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı bölgede, ekipler havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor. Ekipler, rüzgarın etkisiyle alevlenen bölgelerde teyakkuz halinde bekleyerek anında müdahalede bulunuyor.

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