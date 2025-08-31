Bursa’daki 42 yıllık Çınarlı Göleti adeta can çekişiyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Çınarlı ve Kaymakoba mahallelerinin kesişiminde 1983'lü yıllarda sulama amacıyla yapılan Çınarlı Göleti, vahşi sulama yöntemleri ve kuraklığın etkisiyle kuruma noktasına geldi. Geçen yıllardaki doluluk oranına göre su seviyesinde gözle görülür bir azalma olan gölettin son durumu hakkında bilgi veren Kaymakoba Mahalle Muhtarı Murat Şen, "Mirzaoba, Çınarlı ve Kaymakoba mahallelerinin arazilerine su sağlayan gölet, dağların arkasından gelen kar sularıyla her yıl dolarken bu yıl kuraklık nedeniyle dolmadı. Göletin sulama yönetimi Çınarlı Kooperatifi'ne bağlı. Ancak kooperatifin merkezi şu an Orhaniye Mahallesi'nde bulunuyor ve sulamanın açılıp açılmamasına buradaki yönetim karar veriyor. Göletten kontrolsüz bir şekilde su çekiliyor" diye konuştu.

'GÖLETTEKİ YAŞAM TAMAMEN SONA ERECEK'

Bu yıl, kuraklığın etkilerinin daha somut bir şekilde hissedildiğini söyleyen Şen, "Son 10 gün içinde göletteki su fazlasıyla tüketildi. Hortumların çoğu patlak durumda ve su yerine balçığa gömülüler. Balıklar dar bir alana sıkıştı, adeta can çekişiyor. Böyle bir durumda bölgede yangın çıksa kullanılacak su kalmayacak. Gölette 40-50 kiloluk yayın balıkları var. Ancak bazı vatandaşlar fırsat bularak bu balıkları avlamaya çalışıyor. Bu durum devam ederse göletteki yaşam tamamen sona erecek. Kısa sürede kalan suyun da tükenmesiyle birlikte gölette balıkların ve su alım faaliyetlerinin acilen yasaklanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.