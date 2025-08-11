Bursa’daki AVM’lerde deprem paniği

Balıkesir'de meydana gelen 6,1 şiddetindeki deprem Bursa'daki AVM'leri de vurdu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Bursa'da hissedildi.

Depreme AVM'lerde yakalanan vatandaşlar canını kurtarmak için panikle kendini dışarı attı.

O ANLAR KAMERADA....

Cep telefonu kameralarına yansıyan ÖzdilekPark AVM, Korupark AVM, Kent Meydanı AVM, Zafer Plaza AVM, Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi, PodyumPark AVM ve Anatolium AVM'deki korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi.

Vatandaşlar korku içerisinde AVM'lerdeki merdivenlerden inmeye çalışırken, kimileri ise yakınını aramak için cep telefonuna sarıldı.

