Bursa'daki çöp evi basan belediyeciler şok oldu. Evi sadece çöplüğe değil hurdalığa da çevirmiş

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, belirtilen adreste 8 ton çöp topladı. Toplanan çöpler, Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanı'na taşındı.
Nilüfer Belediyesi'nden gelen talep üzerine, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, zabıta ve polis eşliğinde Dumlupınar Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki adrese ulaştı.
Savcılık izniyle giriş yaptıkları dubleks evde, beklenmedik bir çöp birikintisiyle karşılaştılar.
Ekipler, ev sahibinin yalnız yaşadığı ve evde biriken kağıt, plastik, hurda ev aletleri gibi çeşitli malzemelerden oluşan çöp yığınlarını temizledi.
Bir apartman dairesinden çıkarılan 8 ton çöp, Hamitler'deki Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Alanı'na nakledildi.
Çöplerin tahliye edilmesinin ardından, Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenen ev, sahibinin yakınlarına teslim edildi.