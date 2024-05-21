Bursa'daki çöp evi basan belediyeciler şok oldu. Evi sadece çöplüğe değil hurdalığa da çevirmiş

Nilüfer'in Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir evden, Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle tonlarca çöp çıkarıldı.