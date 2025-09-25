Bursa'daki dev AVM'yi belediye satmaya hazırlanıyor. Belediye başkan doğruladı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, Karaman Mahallesi’nde bulunan Nilpark Alışveriş Merkezi’nin satışı gündemde. Nilüfer Belediyesi, bir dönem geçici olarak kullandığı bu dev AVM’yi elden çıkarmak için çalışmalara başladı. Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısında, Nilpark’ın bulunduğu 167 ada, 3 numaralı parselin “Belediye Hizmet Alanı” vasfının “Ticaret Alanı”na çevrilmesi kararı oy çokluğuyla alındı.

Ancak, AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri karara karşı çıktı. Satış için gerekli olan cins değişikliği, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ise 5-6 aydır onay bekliyor. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Kanal 16’da katıldığı “Yüz Yüze” programında satış kararını doğruladı. Özdemir, alanın belediye hizmetleri için kullanılmadığını, kiracıların bulunduğunu ve MediaMarkt kısmında yap-işlet-devret modeliyle 7 yıllık bir sözleşme olduğunu belirtti.

“Bu binaya ihtiyacımız yok. Satışla hem borçlarımızı hafifletmeyi hem de halkımıza daha iyi hizmet sunmayı planlıyoruz,” diyen Özdemir, cins değişikliğinin büyükşehir meclisinde bekletilmesine sitem etti: “AKP’li izleyicilere şikâyet ediyorum, Nilüfer halkının hizmetleri için bize destek olmalılar."

Belediye, satış öncesi hazırlık için Liman Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Şirketi’ne 134 bin TL ödeyerek değerleme raporu aldırdı. Nilpark’ın satışıyla elde edilecek gelirin, belediyenin borçlarını kapatmak ve yeni projelere kaynak yaratmak için kullanılacağı belirtiliyor.

Ancak, sürecin tamamlanması için büyükşehir meclisinin onayı kritik önem taşıyor. Özdemir, satışın şeffaf bir şekilde gerçekleşeceğini ve kamu yararının ön planda tutulacağını vurguladı.