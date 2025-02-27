Bursa'daki dev fabrika yeni model çıkartacak. Tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin yerli otomobili TOGG için sevindirici haberler verdi. Bursa Gemlik’te üretilen TOGG’un yeni sedan modelinin yaz aylarında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Bu gelişme, yerli otomobil markasına olan ilgiyi daha da artırdı.

52 BİN TOGG YOLLARDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "52 binden fazla TOGG şu an yollarda. Halkımızın ilgisi ve güveni, bize daha iyisini yapma motivasyonu veriyor" dedi. Türkiye’nin dört bir yanında yollara çıkan TOGG, elektrikli araç piyasasında kendine sağlam bir yer edinmeye başladı.

BÜYÜK TALEP GÖRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sedan modelinin yaz aylarında yollarda olacağını belirterek, “Böylece TOGG ailesine yeni bir üye daha katılacak” dedi. SUV modeliyle büyük ilgi gören TOGG, sedan versiyonuyla daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Yenilikçi teknolojisi, çevre dostu yapısı ve modern tasarımıyla sedan modelin de büyük talep görmesi bekleniyor.

FABRİKA TAM KAPASİTE ÇALIŞIYOR

TOGG, sadece Türkiye’de değil, uluslararası arenada da dikkat çekiyor. Elektrikli araç dünyasında adından söz ettiren marka, üretim kapasitesini artırarak ihracat planlarını da devreye sokmayı hedefliyor. Gemlik’teki dev üretim tesisinde tam kapasite çalışan fabrika, Türkiye’nin otomotiv sanayisindeki gücünü simgeliyor.