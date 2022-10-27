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Eğlence merkezinde maganda dehşeti 

Bursa’da bir eğlence merkezine gelen şahıslar herkesin içinde pompalı tüfek ile havaya rastgele ateş açtılar. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 07:31
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Bursa'daki eğlence merkezinde maganda dehşeti 

Eğlence merkezinde maganda dehşeti 
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İHA'nın haberine göre, olay, merkez Nilüfer İlçesi, Nilüfer Hatun Caddesi üzerinde bir alışveriş merkezinde yaşandı. Kimlikleri henüz bilinmeyen iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle şüphelilerden biri aracından aldığı pompalı tüfekle eğlence merkezinin ortasında havaya rastgele ateş açtı. 

Eğlence merkezindeki vatandaşlar endişe içinde kaçarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ortalığı savaş alanına çeviren şahıslar, olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, dehşet anları vatandaşların amatör kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, bölgede inceleme yaparak şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

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