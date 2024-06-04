Bursa'daki orman yangına müdalede son gelişme

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Orhaneli ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale için 6 helikopter ve 4 uçağın görevlendirildiğini, ayrıca karadan da yangın söndürme çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini duyurdu.

Vali Demirtaş yaptığı açıklamada, bölgede hafif seyreden rüzgarın ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının yangına müdahaleyi etkilediğini belirterek, "Toplamda 10 hava aracı yangına müdahale ediyor. Karadan da ekiplerimiz yangınla mücadele ediyor. Yangın şu anda 40 dekarlık bir alanda etkisini sürdürüyor. Yangını kontrol altına almak için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Uludağ'ın güney batısında yer alan Orhaneli Göktepe ve Topuk köyleri arasındaki çam ormanlarında çıkan yangın sonucu oluşan dumanların Orhaneli ilçesine doğru yayıldığı bilgisi paylaşıldı.