Bursa’daki orman yangını kontrol altına alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa’daki orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 100 hektar alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu 8 saatin ardından kontrol altına alındı.

Orhaneli ilçesine bağlı Topuk Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

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Yangın bölgedeki rüzgarlı ve sıcak havadan dolayı kısa sürede büyürken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çam kozalaklarının patlayıp rüzgarda uzak mesafelere taşınması sonucu 100 hektarlık alanda büyüyen yangına havadan da müdahale gerçekleştirildi.

4 uçak ile 4 helikopterin havadan, 80 araç ve 400 personel ile karadan müdahale yapılan yangın, 8 saat sonra kontrol altına alındı.

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