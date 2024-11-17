Bursa’daki silahlı saldırının şüphelileri adliyeye getirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa’daki silahlı saldırının şüphelileri adliyeye getirildi

Bursa'da seyir halindeki otomobile açılan ateş sonucu 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa'da seyir halindeki otomobile açılan ateş sonucu 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi Çınarönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan 4 kişi, 16 BBE 013 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Kenan C.'ye (30) başka bir araçtan üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu Kenan C., başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Kenan C., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelerin ardından Kenan C., Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kenan C.'yi başından vurarak yaralayan şüpheli Selami S. (27) ve olaya karışan M.E.Ç. (21), M.M.Ç. (22), A.T. (22) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa’daki silahlı saldırının şüphelileri adliyeye getirildi

Bursa’daki silahlı saldırının şüphelileri adliyeye getirildi

Bursa’daki silahlı saldırının şüphelileri adliyeye getirildi

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