Bursa'daki uçak kazasından kahreden detay. Eğitim uçağı düştüğünde hayatını kaybetmişti

Bursa'da düşen tek motorlu uçağın pilotu Hakan Köksal'ın (54) ve yolcu olarak bulunan Burcu Sağlam'ın (22) ölmeden dakikalar önce kokpitte çektiği görüntüler ortaya çıkmış, Türkiye iki canına yanmıştı. Samsun'dan gelerek 15 yıl önce Bursa'ya yerleşen ailesiyle birlikte yaşayan Burcu Sağlam, önce liseyi bırakmış, ardından açıktan bitirmiş ve üniversite okumaya karar vermişti.

Sağlam'ın yaşamına dair bazı detaylar kazadan sonra ortaya çıktı. Genç kadın bir arkadaşıyla kadın kuaförü işlettiği belirtildi. Daha iyi bir kariyer sahibi olmak isteyen Sağlam'ın 1 Aralık sabahı iş aramaya gittiğini söyleyerek evden çıktığı öğrenildi. Sağlam'ın iş görüşmelerinin olumlu sonuçlanmaması üzerine umutsuzluğa kapıldığı ifade edildi. Daha önce yine iş için tanıştığı işadamı Hakan Köksal'ı aradı. Sağlam, Köksal'ın bir sertifikayı almak için uçakla Pamukova Havaalanı'na gideceğini öğrendi.

Genç kadın moral bulmak için Köksal'a kendisinin de uçağa binmek istediğini söyledi. Evden "İş görüşmesine gidiyorum" diyerek çıkan Sağlam'ın ailesi, kızlarının uçağa bindiğinden habersizdi. Yaşanan facianın ardından kaza haberlerini duyan Sağlam ailesi, kızlarının ölüm haberini yetkililerden gelen telefonla öğrendi.