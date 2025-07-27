Bursa'daki yangın faciasından kahreden haber!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bursa'daki yangın faciasından kahreden haber!

Bursa'da meydana gelen yangına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiye görevlisi tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Gürsu ve Kestel arasındaki yangına müdahale sürüyor.

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan devam ediyor.

Öte yandan yangın bölgesinden acı bir haber geldi. Dün Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken kalp krizi geçiren itfaiye eri Ramazan Şaşkın (38), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

AKCİĞERİNE PIHTI ATTI

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde dün saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, 10 saat sonra büyük oranda kontrol altına alınarak, alevlerin etrafı çevrildi. Söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede görev alan itfaiye eri Ramazan Şaşkın, dün müdahale sırasında kalp krizi geçirdi.

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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şaşkın önce Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ramazan Şaşkın, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ramazan Şaşkın’ın bir hafta önce bacağındaki ortopedik rahatsızlık nedeniyle ameliyat olduğu, yangına müdahale sırasında da akciğerine pıhtı attığı öğrenildi.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

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Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevlere müdahale çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

YÜZLERCE PERSONEL CANLA BAŞLA MÜCADELE EDİYOR

Gece boyunca 1777 personel ve 688 araçla aralıksız sürdürülen yangını kontrol altına alma çalışmalarında günün ağarmasıyla havadan müdahaleye de yeniden başlandı.

Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 3 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağının da havadan müdahalesi devam ediyor.

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