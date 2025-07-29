Bursa'daki yangın ile ilgili sıcak gelişme! 4 şüpheli gözaltında

Düzenleme: Kaynak: AA
Bursa'daki yangın ile ilgili sıcak gelişme! 4 şüpheli gözaltında

Türkiye'de sıcak havaların yükselmesi ile orman yangınları genişlerken soruşturmalar sürüyor. Bursa'da havai fişek nedeniyle yangına sebep oldukları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde havai fişek nedeniyle ağaçların tutuşmasına neden oldukları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Muradiye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde havai fişekler nedeniyle ağaçlık alanda çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği görevlileri, havai fişeği attıkları öne sürülen S.D, A.K, M.B. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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