Bursa'daki yangın yürekleri yaktı. İki küçük kardeş can verdi

Kaynak: İHA

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, bir evde çıkan yangında 3 aylık Sevginur ile ağabeyi 4 yaşındaki Efe yaşamını yitirdi, diğer kardeşleri Enes Durmuş yaralandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 aylık Sevginur bebek ve 4 yaşındaki abisi Efe hayatını kaybetti.

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Saat 22.30 sıralarında Çayır Mahallesi Çayır Sokak'ta bulunan bir evde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Yangında, 3 aylık Sevginur bebek ve 4 yaşındaki abisi Efe D. hayatını kaybederken, 3 yaşındaki ortanca çocuk Enes D. yaralı olarak Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol alırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Hayatını kaybeden 3 aylık Sevginur bebek ve 4 yaşındaki Efe D'nin cenazesi otopsi incelemesi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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