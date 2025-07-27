Bursa'daki yangından etkilenen hayvanlar böyle kurtarıldı

Bursa'da Kestel ve Gürsu ilçeleri arasında ormanlık alanda başlayan yangın, gece saatlerinde rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Yangın bölgesindeki bir çiftlikte mahsur kalan hayvanları vatandaşlar kurtardı.

Gürsu'da yangın bölgesindeki bir çiftlikte mahsur kalan hayvanları vatandaşlar fark etti. Alevlerin yaklaştığı çiftliğe gören vatandaşlar dumandan etkilenen bir köpek ve kafes içerisindeki 2 güvercini çiftlikten çıkartarak yangından uzaklaştırdı. Olay yerine gelen Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri ise yangından kurtarılan hayvanları güvenli alana taşıdı.

Rüzgar nedeniyle devam eden yangında ekipler söndürme çalışmalarına devam ediyor