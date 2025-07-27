Bursa'daki yangından etkilenen hayvanlar böyle kurtarıldı

Kaynak: İHA

Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alandaki alevlere, arazöz, itfaiye aracı ve TOMA karadan müdahale ederken, çok sayıda vatandaş ile personel söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Bursa'da Kestel ve Gürsu ilçeleri arasında ormanlık alanda başlayan yangın, gece saatlerinde rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

yanginciktivar.jpg

Yangın bölgesindeki bir çiftlikte mahsur kalan hayvanları vatandaşlar kurtardı.

aw505235-03.jpg

Gürsu'da yangın bölgesindeki bir çiftlikte mahsur kalan hayvanları vatandaşlar fark etti. Alevlerin yaklaştığı çiftliğe gören vatandaşlar dumandan etkilenen bir köpek ve kafes içerisindeki 2 güvercini çiftlikten çıkartarak yangından uzaklaştırdı. Olay yerine gelen Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri ise yangından kurtarılan hayvanları güvenli alana taşıdı.

aw505235-01.jpg

Rüzgar nedeniyle devam eden yangında ekipler söndürme çalışmalarına devam ediyor

Son Haberler
Alev savaşçıları halı sahada bötle dinlendi. 12 saat yangınla mücadele ettiler
Alev savaşçıları halı sahada bötle dinlendi. 12 saat yangınla mücadele ettiler
1,4 milyon müşterisi olan Allianz Life'ın verileri çalındı
1,4 milyon müşterisi olan Allianz Life'ın verileri çalındı
Cezaevinden izinli çıktı, kazada hayatını kaybetti
Cezaevinden izinli çıktı, kazada hayatını kaybetti
CHP'nin yeni miting yeri belli oldu
CHP'nin yeni miting yeri belli oldu
Kentler depreme nasıl hazırlanır? Prof. Dr. Naci Görür maddeler halinde sıraladı
Kentler depreme nasıl hazırlanır? Prof. Dr. Naci Görür maddeler halinde sıraladı