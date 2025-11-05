YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Belediyesinin Kasım ayı ilk toplantısında Bursa Büyükşehir Belediyesinden Bilecik Belediyesine 2 adet kamyon hibe edilmesi konusu görüşülerek karara bağlandı.

Bilecik Belediye Meclisinin Kasım ayı ilk toplantısı Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 85. Maddesi ile 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun değişik 10. Maddesi gereğince Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bilecik Belediyesine şartsız bağışlanan/hibe edilen 2 adet kamyonun kabulü” konusu görüşülerek karara bağlandı.

Başkan Subaşı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, belediyenin araç parkındaki kamyonların 1990 ve öncesi modeller olduğunu söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesinden hibe alınacak araçlardan birinin 1998, diğerinin ise 1999 model olduğunu söyleyen Başkan Subaşı araçların bakımlarının aksatılmadan yapılmasından dolayı iyi durumda olduklarını da sözlerine ekledi.

Başkan Subaşı’nın bilgilendirmesinin ardından yapılan oylama ile Bursa Büyükşehir Belediyesinden 2 adet kamyonun hibe olarak alınmasına oy birliği ile karar verildi.