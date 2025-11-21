Bursa’nın Mudanya ilçesinde zeytin üreticisine destek sağlamak ve "Mudanya Zeytinyağı" markasını güçlendirmek amacıyla kurulan Mudanya İmece Zeytinyağı Fabrikası törenle hizmete açıldı. Tarihi yağhanenin restore edilmesiyle yeniden üretime kazandırılan tesis 16 milyon liralık yatırımla kuruldu.

Çepni Mahallesi’nde modernize edilerek hayata geçirilen tesis günlük 80 ton zeytin işleme kapasitesi ile üreticinin uzun süredir ihtiyaç duyduğu altyapıyı karşılayacak.

Açılışa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, eski Bakan Turhan Tayan, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Bursa Merkez Komutanı Hava Piyade Albay Özkan Yenigün, muhtarlar ve bölgedeki üreticiler katıldı.

Törende konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, zeytinin Bursa ve Marmara için yalnızca bir tarım ürünü değil, aynı zamanda kültürel bir değer olduğunu belirterek tesisin önemini anlattı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise tesisin Bursa için önemli bir kazanım olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Bir dönem depolama alanı olarak kullanılan bu tarihi yapı bugün modern bir zeytinyağı tesisine dönüştü. Hem Mudanya’ya hem Bursa’ya değer katan örnek bir yatırım oldu. Deniz Başkanımızı ve emeği geçen tüm kooperatifleri kutluyorum."

'KOOPERATİFLEŞME KIRSALDA İSTENEN SEVİYEDE DEĞİL'

Kooperatifleşmenin kırsalda hâlâ istenen seviyeye ulaşmadığını ifade eden Bozbey, üretici birliklerinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kooperatifçilik yeterince sahiplenilmiyor. Oysa dayanışma ve ortak üretim anlayışı kırsal kalkınmanın temelidir. Büyükşehir olarak bu yapıyı desteklemeye devam edeceğiz. Zeytin Bursa’nın kültürel mirası. Tesis yalnızca üretim kapasitesiyle değil, aynı zamanda bölgenin tarımsal kimliğine katkısıyla öne çıkacak" diye konuştu.