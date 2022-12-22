22 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

700 yıllık Osmanlı yadigarı Cumalıkızık'ta BM sevinci

Bursa'daki Osmanlı yadigarı 700 yıllık Cumalıkızık Mahallesi'nin Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünce (BMDTÖ) örnek köyler arasında gösterilmesi sevinçle karşılandı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 18:02
Takip Et

Bursa'nın 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık'ta BM Turizm Geliştirme Programı sevinci

700 yıllık Osmanlı yadigarı Cumalıkızık'ta BM sevinci
+
Aa
-

AA'da yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan Cumalıkızık, "2022 Yılı Dünyanın En İyi Turizm Geliştirme Köyü Programı"na kabul edildi.

Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan BMDTÖ'nün açıkladığı listede yer alan Cumalıkızık, Osmanlı sivil mimarisinin günümüze ulaşan en büyük örneklerinden biri olarak biliniyor.

Yıldırım ilçesine bağlı olan ve sonradan mahalle statüsüne geçen 7 asırlık tarihi yerleşim bölgesinde, ahşap ve kerpiç kullanılarak inşa edilen evler, taş döşeli sokaklar yerli ve yabancı turistler tarafından geziliyor.

Köylülerin yöresel ürünlerinden oluşan ve köy meydanında kurulan pazar ise ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

- "Bu karardan sonra turist sayısında yoğunluk bekliyoruz"

Cumalıkızık Muhtarı Emin Yavuz, gazetecilere, karara çok sevindiklerini ve köyde güzel gelişmelerin olacağına inandığını söyledi.

Yurt dışından gelen turistlerin sayısında artış olduğunu belirten Yavuz, "Devlet ve belediye tarafından köyde düzenlemeler yapılıyor. Gelen turistlere kahvaltı, hediyelik eşya, pansiyon gibi hizmetler veriliyor. Bu karardan sonra turist sayısında yoğunluk bekliyoruz." dedi.

Köyde işletmecilik yapan Nevin Aktaş ise karara çok sevindiklerini dile getirdi.

Evlerinde üretip sattıkları ürünlerin ilgi gördüğünü vurgulayan Aktaş, "Köyümüz kalabalık oluyor, tabii bu kararla daha da çoğalacak. Bizim kültürümüzde misafirperverlik var. Biz buraya gelen turistleri evlerimize alıyoruz. Aynı evimize misafir gelmiş gibi hissediyoruz ve öyle hizmet ediyoruz." diye konuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
1
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
2
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
3
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
4
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
5
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti
6
﻿ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti
﻿ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti
﻿Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı
7
﻿Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı
﻿Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı
﻿1. Lig'de hakemler açıklandı
﻿1. Lig'de hakemler açıklandı
﻿1. Lig'de hakemler açıklandı
﻿Borsa günü rekorla tamamladı
﻿Borsa günü rekorla tamamladı
﻿Borsa günü rekorla tamamladı
﻿Halkbank dörtlü finalde
﻿Halkbank dörtlü finalde
﻿Halkbank dörtlü finalde
﻿Köprü altında ölü bulunan 13 yaşındaki kız son yolculuğuna uğurlandı
﻿Köprü altında ölü bulunan 13 yaşındaki kız son yolculuğuna uğurlandı
﻿Köprü altında ölü bulunan 13 yaşındaki kız son yolculuğuna uğurlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.