Bursa'nın acı kaybı! Milli hakem hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bursa'nın acı kaybı! Milli hakem hayatını kaybetti

Antalya'da Bursa'nın duayen isimlerinden Saim Tatlıcılar Bisikletçiler Yaz Kampında elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti. 88 yaşındaki sevilen isim memleketinde toprağa verilecek.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Şampiyon Bisikletçiler Yaz Kampı sırasında trajik bir kaza meydana geldi. Bursalı milli hakem ve bisiklet sporunun efsane isimlerinden 88 yaşındaki milli hakem ve sporcu Saim Tatlıcılar, grup sürüşü sırasında bir aracın çarpması sonucu yaşadıklarını yitirdi.

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Kaza sonrası olay yerine ivedilikle sağlık ekipleri gönderildi fakat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Usta sporcunun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işleminin ardından defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya getirilecek.

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Bursa ve Türk bisiklet camiası, Saim Tatlıcılar'ın vefatıyla büyük bir üzüntü yaşarken, duayen ismin anısı spor dünyasında yaşamaya devam edecek.

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