Bursa'nın altı aylık araç üretimi 263 bin oldu

Bursa'da 263 bin araç üretildi

Otomotiv Sanayii Derneği OSD'den yapılan açıklamaya göre dernek üyesi firmaların altı aylık dönemde toplam otomotiv üretimi traktör dahil 733 bin 559 oldu.

Yılın ilk yarısında Bursa'da fabrikaları bulunan üye firmalar OYAK Renault 168 bin 95, TOFAŞ 94 bin 653 ve Karsan 352 araç üretti.

Yılın ilk yarısında 263 bin 100 adet araç üretimiyle Bursa'nın Türkiye'nin toplam otomotiv üretimine katkısı yüzde 35,86 olarak kayıtlara geçti. Bursa'da banttan indirilen günlük araç sayısı ortalaması ise 1461,6 olarak gerçekleşti.

Türkiye çapında ilk altı aylık dönemde, Türkiye'nin genel otomotiv üretimine en fazla katkıyı 191 50 araçla Ford Otosan sağladı. OYAK Renault'un ikinci olduğu üretimde, Hyundai Assan 122 bin 376 adetle üçüncü sırada yer aldı.

Otomotiv Sanayii Derneği kayıtlarına göre Türkiye'nin toplam araç ihracatındaki payı yüzde 27,40 oldu. Ocak-Haziran döneminde Türkiye'de üretilen araçlardan 501 bin 859'unun ihracatı gerçekleştirildi.

Otomotiv üretiminin 3'te birinden fazlasının yapıldığı Bursa, ihracatta da önemli rol üstlendi. Bursa'dan yılın ilk altı ayında kentten üretimin yüzde 52,27'lik kısmına karşılık gelen 137 bin 545 araç, yurt dışına gönderildi.Bursa'nın, Türkiye'nin toplam araç ihracatındaki payı ise yüzde 27,40 olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk yarısında yurt dışına Bursa'daki OYAK Renault 111 bin 385, TOFAŞ 25 bin 999 ve Karsan 161 araç satışı yaptı.

Bu süreçte ülke genelinde en fazla araç ihracatını üretimde olduğu gibi 153 bin 933 adetle Ford Otosan yaptı. Hyundai Assan 104 bin 628, Toyota ise 88 bin 122 aracı yurt dışına sattı.