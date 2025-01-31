Bursa’nın dönüşümüne sosyolojik bakış

Nilüfer Belediyesi, kentin araştırma kültürüne katkı sağlayacak etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. "Tematik Buluşmalar: Kütüphanede Sosyal Bilimler ve Disiplinlerarası Söyleşiler" ismiyle başlayan yeni seride, sosyal bilimlerin farklı alanlarından uzmanlar konuk edilirken, güncel tartışmalar ve yeni yayınlar ele alınıyor. Buluşmaların ilk konuğu ise, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Dr. Kemal Temel oldu.

Nazım Hikmet Kültürevi Balaban Salonu'nda yoğun ilgi ile düzenlenen "Üç Şehrin Hikayesi: Bursa'da Sınıf, Kültür Ve Mekan" başlıklı söyleşiye, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz de katıldı. Dr. Kemal Temel, "Gecekondu, Site, Rezidans-Bursa'da Sınıf ve Mekan" isimli kitabı üzerinden, Bursa'da sosyal sınıf dengelerinin nasıl değiştiği ve değişimin kent mekanına yansımalarını anlattı. Bursa'nın 3 merkez ilçesi olan Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ölçeğinde ele aldığı çalışmasını aktaran Temel, Bursa'daki değişimi nüfus hareketlerinden göç dinamiklerine, etnik ve dini ayrımlardan inşaat sektörüne, işgücü piyasalarından organize sanayi bölgelerine kadar geniş bir çerçevede değerlendirdi.

Söyleşinin sonunda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Dr. Kemal Temel'e, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz günün anısına hediye verdi. Dr. Kemal Temel, okurlar için kitaplarını da imzaladı.