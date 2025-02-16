Bursa’nın en iyi liseli müzisyenleri seçildi

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Liseli Orkestralar Yarışıyor’a toplam 39 okul kayıt yaptırdı. Ön elemelerde jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda 17 okuldan toplam 27 müzik gurubu finallerde olmaya hak kazandı. Elemeleri geçerek finale kalan müzik grupları, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda düzenlenen final gecesinde dereceye girebilmek için performanslarını sergiledi.

En iyi kız solist, en iyi erkek solist, en iyi orkestra, en iyi beste ve en iyi enstrüman kategorilerinde dereceye girebilmek için sahneye çıkan liseli gençler, salonu dolduran seyircilere müzik dolu bir gece yaşattı. Final gecesinde sahne alan Grup Date de şarkıları ve sahne performansı ile dinleyenlere keyifli anlar yaşattı. Osmangazi Gençlik Orkestrası ve Korosu da verdiği konser ile geceye renk kattı.

Emekli Müzik Öğretmeni Alpay Mumcu’nun koordinatörlüğünde yapılan yarışmanın jürisinde Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan Helvacı, Bursa Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı Esra Kurtuluş, prodüktör menajer Özgür Ögöz, müzisyen İstem Doruk Koman, şan eğitmeni Fatma Muslu, piyano eğitmeni Kerem Yunmuş ve maestro Turgay Paksoy yer aldı.

Yarışmanın sonunda her kategoride birincilere 10 bin, ikincilere 7 bin 500, üçüncülere ise 5 bin lira değerinde hediye çeki verildi. Jüri özel ödülüne layık orkestra da 10 bin lira değerindeki hediye çekinin sahibi oldu. Yarışmada dereceye giren gençlere ödüllerini Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir takdim etti.