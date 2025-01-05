Bursa'nın göbeğinde dehşet anları! Yüzlerce kişinin önünde amcasını defalarca bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bursa'da Kadir Z., tartıştığı amcası Efe Z.'yi defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Efe Z.'nin durumu ciddiyetini koruyor. Olay cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi.

bursanin-gobeginde-dehset-anlari-yuzlerce-kisinin-onunde-amcasini-defalarca-bicakladi-yenicag-10.jpg

Kadir Z. ile amcası Efe Z. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Kadir Z., yanındaki bıçakla amcasını defalarca bıçakladı.

bursanin-gobeginde-dehset-anlari-yuzlerce-kisinin-onunde-amcasini-defalarca-bicakladi-yenicag-1.jpg

Efe Z. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliye çevredekiler müdahale etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

bursanin-gobeginde-dehset-anlari-yuzlerce-kisinin-onunde-amcasini-defalarca-bicakladi-yenicag-3.jpg

Kadir Z. gözaltına alınırken, ağır yaralanan Efe Z., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede tedaviye alındı.

bursanin-gobeginde-dehset-anlari-yuzlerce-kisinin-onunde-amcasini-defalarca-bicakladi-yenicag-4.jpg

Vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbesi alan Efe Z.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

bursanin-gobeginde-dehset-anlari-yuzlerce-kisinin-onunde-amcasini-defalarca-bicakladi-yenicag-7.jpg

YERDE DE BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ

Öte yandan, olay çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

bursanin-gobeginde-dehset-anlari-yuzlerce-kisinin-onunde-amcasini-defalarca-bicakladi-yenicag-8.jpg

Görüntülerde, Kadir Z.'nin amcasını bıçakladığı, yere düştükten sonra da bıçaklamaya devam ettiği, çevredekilerin araya girerek şüpheliyi uzaklaştırdığı görüldü.

bursanin-gobeginde-dehset-anlari-yuzlerce-kisinin-onunde-amcasini-defalarca-bicakladi-yenicag-9.jpg

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

bursanin-gobeginde-dehset-anlari-yuzlerce-kisinin-onunde-amcasini-defalarca-bicakladi-yenicag-9.jpg

bursanin-gobeginde-dehset-anlari-yuzlerce-kisinin-onunde-amcasini-defalarca-bicakladi-yenicag-10.jpg

Amcasını defalarca bıçakladı: Durumu ağır

Amcasını defalarca bıçakladı: Durumu ağır

Amcasını defalarca bıçakladı: Durumu ağır

Amcasını defalarca bıçakladı: Durumu ağır

Amcasını defalarca bıçakladı: Durumu ağır

Amcasını defalarca bıçakladı: Durumu ağır

Amcasını defalarca bıçakladı: Durumu ağır

Son Haberler
Bebeklerin kemiklerini kırdı! Yenidoğan servisinde kan donduran olay
Bebeklerin kemiklerini kırdı! Yenidoğan servisinde kan donduran olay
Tanju Özcan'dan soruşturma sonrası ilk açıklama
Tanju Özcan'dan soruşturma sonrası ilk açıklama
Fenerbahçe Hatayspor maçında beraberlik golü geldi
Fenerbahçe Hatayspor maçında beraberlik golü geldi
Bursa'nın göbeğinde dehşet anları! Yüzlerce kişinin önünde amcasını defalarca bıçakladı
Yüzlerce kişinin önünde amcasını defalarca bıçakladı
IBM ve GlobalFoundries anlaşmazlığı sonunda çözüldü
IBM ve GlobalFoundries anlaşmazlığı sonunda çözüldü