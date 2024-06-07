Bursa'nın ilk halk lokantası açılıyor

Kaynak: İHA
Bursa'nın ilk halk lokantası açılıyor

Osmangazi Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara ekonomik ve sağlıklı yemekler sunmak amacıyla Osmangazi Halk Lokantası'nı açıyor.

Bursa'nın ilk halk lokantası olan bu yer, 10 Haziran Pazartesi günü saat 11.30'da hizmete girecek. Lokanta, Osmangazi Meydanı'nda bulunacak ve hafta içi her gün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında hizmet verecek. Hafta sonları ve resmi tatillerde ise kapalı olacak.

Lokantada günlük bin kişilik yemek çıkarılacak ve dört çeşit yemek sadece 80 liradan satılacak. Yemekler self servis şeklinde sunulacak ve aynı anda 300-350 kişiye hizmet verilebilecek. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Halk Lokantası'nın dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı yemek imkanı sunmayı amaçladığını belirtti. Başkan Aydın, "Hedefimiz esnafa rakip olmak değil, onlarla rekabet etmek değil. Dar gelirli vatandaşlarımıza uygun fiyatlı yemek hizmeti vermek" dedi.

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